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Массовый рейд по мигрантам на ул. Пирогова в Туле: проверили 180 человек и 25 автомобилей
Фото и видео: УМВД России по Тульской области

Массовый рейд по мигрантам на ул. Пирогова в Туле: проверили 180 человек и 25 автомобилей

На мигрантов составили 9 административных протоколов

Напомним, ранее мы сообщали о масштабной проверке мигрантов на ул. Пирогова в Туле. Стали известны некоторые официальные подробности проведенного 13 февраля рейда.
 
«Проверено 180 иностранных граждан и 25 единиц транспортных средств. По итогам проведенных мероприятий составлено 9 протоколов об административном правонарушении», — сообщила пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
В региональной полиции отметили, что работа по контролю за соблюдением иностранными гражданами Российского законодательства проводится на постоянной основе на всей территории области.
 

 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:45 +6
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