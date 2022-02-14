Массовый рейд по мигрантам на ул. Пирогова в Туле: проверили 180 человек и 25 автомобилей

Фото и видео: УМВД России по Тульской области

Напомним, ранее мы сообщали о масштабной проверке мигрантов на ул. Пирогова в Туле. Стали известны некоторые официальные подробности проведенного 13 февраля рейда

«Проверено 180 иностранных граждан и 25 единиц транспортных средств. По итогам проведенных мероприятий составлено 9 протоколов об административном правонарушении», — сообщила пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В региональной полиции отметили, что работа по контролю за соблюдением иностранными гражданами Российского законодательства проводится на постоянной основе на всей территории области.