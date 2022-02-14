Минздрав: в Тульской области в больницу попадают невакцинированные люди 65+

Фото из архива Myslo.

Об этом на оперативном совещании у губернатора рассказал зампред правительства – министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.

Дмитрий Марков рассказал, что в регионе замечена тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом. При довольно высокой заболеваемости ковидом количество случаев пневмонии в Тульской области остается на невысоком уровне — около 90 случаев в сутки.

1600−1800 вызовов в сутки у скорой, в последние четыре дня идет снижение на 15−20%. 70 операторов работает в кол-центрах, количество звонков также снижается. Но цифры по всем показателям пока еще очень высоки.

Среднесуточная госпитализация в регионе на этой неделе — 190 случаев. В основном в больницы люди поступают в состоянии средней степени тяжести. Чаще всего это лица старше 65 лет, невакцинированные. Болезнь протекает легче, меньше пневмонии, меньше людей нуждаются в кислородной поддержке.

- Персонал медучреждений тоже возвращается в строй. На прошлой неделе 13% медиков были на больничном, сейчас 10%. Особенно радует, что большой процент именно работников скорой выходит с больничного на работу, — сказал Марков.

Все необходимые медикаменты на выделенные из резервного фонда правительства 50 млн — уже на складах. По словам министра здравоохранения, сегодня, 14 февраля, дополнительно выделено 16 млн рублей для пополнения резерва тест-систем: 100 тысяч тестов будет получено регионом в течение следующей недели.

- Эти тест-системы хорошо себя зарекомендовали, дают хороший результат. Мы на первом месте в Центральном федеральном округе по тестированию среди всех территорий, — отметил Марков.

Темпы вакцинации — по 1200 привитых в сутки, за прошлую неделю вакцинировано 9000 человек.

- Мы активно вакцинируем подростков. В регион поступило 700 доз, 527 человек вакцинировано на сегодняшний день.

По поручению генпрокурора проводится проверка стоимости тест-систем.