В Туле будут судить частных детективов, которые слили Навальному биллинг сотрудников ФСБ

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В Центральный районный суд поступило уголовное дело в отношении трех частных детективов Петра Каткова, Александра Зеленцова и Игоря Зайцева. Их обвиняют в нарушении тайны телефонных переговоров граждан, приобретении, хранении, в целях использования и использовании заведомо поддельных штампов, печатей, с целью облегчить совершение другого преступления.

По данным федеральных СМИ, частные детективы получили данные биллинга мобильников сотрудников ФСБ и передали эти полученные незаконным путем сведения оппозиционеру Алексею Навальному.

«Следствием установлено, что подсудимые З., А. и К. оказывали за вознаграждение услуги по незаконному предоставлению информации о входящих и об исходящих телефонных, интернет и иных соединениях между абонентами или абонентскими устройствами пользователей связи (дате, времени, продолжительности соединений, номерах абонентов, других данных, позволяющих идентифицировать абонентов), адресах их нахождения и используемых средствах связи», — сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Тульской области.

По версии следствия, для получения указанных выше сведений подсудимые использовали поддельные служебные удостоверения сотрудников органов внутренних дел. Они предъявляли представителям операторов сотовой связи поддельные судебные постановления, якобы вынесенные в рамках расследований уголовных дел.

Из материалов уголовного дела следует, что Зеленцову и Каткову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 138, ч. 1 ст. 138, ч. 1 ст. 138 и ч. 4 ст. 327 УК РФ. Зеленцову — по по ч. 1 ст. 138, ч. 1 ст. 138, ч. 1 ст. 138, ч.3 ст. 33, ч. 4 ст. 327 УК РФ. Все фигуранты находятся под домашним арестом.