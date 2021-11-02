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В Туле будут судить частных детективов, которые слили Навальному биллинг сотрудников ФСБ
Изображение Rosa Matilde Peppi с сайта Pixabay

В Туле будут судить частных детективов, которые слили Навальному биллинг сотрудников ФСБ

Мужчинам вменяют нарушение тайны телефонных переговоров, использование поддельных полицейских удостоверений, штампов и печатей.

В Центральный районный суд поступило уголовное дело в отношении трех частных детективов Петра Каткова, Александра Зеленцова и Игоря Зайцева. Их обвиняют в нарушении тайны телефонных переговоров граждан, приобретении, хранении, в целях использования и использовании заведомо поддельных штампов, печатей, с целью облегчить совершение другого преступления.
 
По данным федеральных СМИ, частные детективы получили данные биллинга мобильников сотрудников ФСБ и передали эти полученные незаконным путем сведения оппозиционеру Алексею Навальному.
 
«Следствием установлено, что подсудимые З., А. и К. оказывали за вознаграждение услуги по незаконному предоставлению информации о входящих и об исходящих телефонных, интернет и иных соединениях между абонентами или абонентскими устройствами пользователей связи (дате, времени, продолжительности соединений, номерах абонентов, других данных, позволяющих идентифицировать абонентов), адресах их нахождения и используемых средствах связи», — сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Тульской области.
 
По версии следствия, для получения указанных выше сведений подсудимые использовали поддельные служебные удостоверения сотрудников органов внутренних дел. Они предъявляли представителям операторов сотовой связи поддельные судебные постановления, якобы вынесенные в рамках расследований уголовных дел.
 
Из материалов уголовного дела следует, что Зеленцову и Каткову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 138, ч. 1 ст. 138, ч. 1 ст. 138 и ч. 4 ст. 327 УК РФ. Зеленцову — по по ч. 1 ст. 138, ч. 1 ст. 138, ч. 1 ст. 138, ч.3 ст. 33, ч. 4 ст. 327 УК РФ. Все фигуранты находятся под домашним арестом.
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