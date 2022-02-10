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В Тульской области пьяный водитель сбил велосипедиста
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области пьяный водитель сбил велосипедиста

Пострадавшего госпитализировали.

9 февраля в 22.30 на 4-м километре автодороги Ясногорск — Денисово — Горшково Ясногорского района 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-21111 сбил велосипедиста. 15-летний парень, по предварительной информации, двигался по главной дороге в попутном направлении.
 
Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, водитель ВАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения (1,01 мг/л).
 
Пострадавший велосипедист был госпитализирован с различными травмами.
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