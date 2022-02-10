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На Новомосковском шоссе автобус протаранил легковушку: разыскиваются очевидцы происшествия

На Новомосковском шоссе автобус протаранил легковушку: разыскиваются очевидцы происшествия

Водитель автомобиля частично потерял память.

С редакцией Myslo связалась родственница водителя автомобиля Toyota, который днем 7 февраля этого года попал в ДТП на Новомосковском шоссе. Напомним, напротив городской свалки в легковушку врезался автобус ПАЗ.
 
Женщина сообщила, что сейчас водитель госпитализирован с различными травмами и частичной потерей памяти. По ее словам, в данный момент мужчина не помнит примерно два дня своей жизни, в том числе и момент ДТП. Поэтому она просит помощи очевидцев происшествия.
 
Если вы проезжали мимо и видели столкновение или были пассажиром этого автобуса — очень нужна ваша помощь. Пожалуйста, позвоните по телефону 8−953−955−86−64 (Валентина Константиновна).
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:29 +1
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