На Новомосковском шоссе автобус протаранил легковушку: разыскиваются очевидцы происшествия

С редакцией Myslo связалась родственница водителя автомобиля Toyota, который днем 7 февраля этого года попал в ДТП на Новомосковском шоссе. Напомним, напротив городской свалки в легковушку врезался автобус ПАЗ

Женщина сообщила, что сейчас водитель госпитализирован с различными травмами и частичной потерей памяти. По ее словам, в данный момент мужчина не помнит примерно два дня своей жизни, в том числе и момент ДТП. Поэтому она просит помощи очевидцев происшествия.

Если вы проезжали мимо и видели столкновение или были пассажиром этого автобуса — очень нужна ваша помощь. Пожалуйста, позвоните по телефону 8−953−955−86−64 (Валентина Константиновна).