В Алексине женщина зарезала квартиранта: теперь она отправится в колонию

Потерпевший более года проживал дома у подсудимой.

В Алексине 51-летняя Ирина Крынкина признана виновной в убийстве. Преступление произошло в октябре 2021 года.

Судом установлено, что летом 2020 года сожитель подсудимой пригласил пожить у них дома общего друга, который потерял квартиру из-за долгов перед банком. Мужчина более года пользовался гостеприимством друзей, регулярно злоупотребляя вместе с ними спиртным.

Утром 8 октября прошлого года он поссорился с подсудимой в ходе распития спиртного и женщина ударила его ножом в живот. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

Приговором суда Крынкиной назначено наказание в виде 10 лет колонии общего режима.