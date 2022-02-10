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В Алексине женщина зарезала квартиранта: теперь она отправится в колонию

В Алексине женщина зарезала квартиранта: теперь она отправится в колонию

Потерпевший более года проживал дома у подсудимой.

В Алексине 51-летняя Ирина Крынкина признана виновной в убийстве. Преступление произошло в октябре 2021 года.
 
Судом установлено, что летом 2020 года сожитель подсудимой пригласил пожить у них дома общего друга, который потерял квартиру из-за долгов перед банком. Мужчина более года пользовался гостеприимством друзей, регулярно злоупотребляя вместе с ними спиртным.
 
Утром 8 октября прошлого года он поссорился с подсудимой в ходе распития спиртного и женщина ударила его ножом в живот. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.
 
Приговором суда Крынкиной назначено наказание в виде 10 лет колонии общего режима.
 
 
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