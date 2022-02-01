В Туле строительная компания сорвала сроки ремонта Ваныкинской больницы

Прокуратура Советского района г. Тулы провела проверку исполнения законодательства, регулирующего отношения, направленные на обеспечение государственных нужд, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки установлено, что ООО «Феникс» по государственному контракту на выполнение работ по капитальному ремонту офтальмологического корпуса ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина» стоимостью свыше 28 млн рублей не выполнило все работы в предусмотренные сроки.

По постановлению прокурора генеральный директор коммерческой организации привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 626 тысяч рублей.