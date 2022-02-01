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Пьяный венёвец жестоко избил пенсионерку, издевался над ней, а потом задушил

Пьяный венёвец жестоко избил пенсионерку, издевался над ней, а потом задушил

Уголовное дело в отношении подсудимого рассмотрит Тульский областной суд.

В Туле 47-летний житель Венева обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью, насильственных действиях сексуального характера и убийстве человека, находившегося в беспомощном состоянии.

По информации Myslo, жуткое преступление произошло 18 апреля 2021 года в поселке Рассвет Веневского района. Подсудимый и его 60-летняя знакомая распивали вместе алкоголь и поругались. Следователи СУ СКР по Тульской области установили, что мужчина сначала жестоко избил потерпевшую, потом совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, после чего задушил беспомощную жертву.

Уголовное дело в отношении подсудимого направлено в Тульский областной суд для рассмотрения по существу.

 

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 11:11 0
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