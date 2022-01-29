«Во! Стоят два красавца!»: тулячка сняла на видео парковку возле поликлиники

Сообщение о подлой парковке у Ленинской поликлиники появилось в соцсетях.

Тулячка, пожелавшая остаться неизвестной, выложила в соцсетях видео с гневной озвучкой. Она рассказала, как у Ленинской поликлиники припаркованные автомобили мешают проходу на остановку общественного транспорта.

«26 января, примерно 11.00 утра. На маршрутки совершенно нет прохода. Люди выходят на проезжую часть с детьми! — пишет женщина. — Умнички, молодцы, все по правилам!».