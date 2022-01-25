Какой стала Тульская городская больница №2 после ремонта: репортаж Myslo

Здание Городской клинической больницы № 2 в Туле совсем скоро откроется для пациентов после масштабного ремонта. Оно было построено больше 60 лет назад, обновления жители Зареченского района ждали очень долго.

Клиника обслуживает более 96 тысяч жителей. Здесь располагаются кабинеты для приема врачей, дневной и круглосуточный стационар.

Часть средств на ремонт были выделены по программе модернизации первичного звена. Однако при поддержке губернатора были найдены внебюджетные источники финансирования, что позволило капитально отремонтировать здание полностью.

Всего на ремонт клиники было потрачено больше 108 млн рублей. На эти деньги удалось отремонтировать все помещения, заменить коммуникации и кровлю, обновить оборудование и даже сделать пристройку, в которой разместился лифт для транспортировки маломобильных пациентов.

Осмотреть здание после ремонта приехал лично губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он акцентировал внимание на важности реализации программы модернизации первичного звена:

- Для доступной и качественной медицинской помощи в Тульской области делается очень много. Уже четвертый год выделяется много средств из регионального бюджета, используются механизмы для привлечения внебюджетных источников. Огромные деньги выделяются федеральным центром. В 2021 году Тульская область начала программу модернизации первичного звена здравоохранения, на это было выделено порядка 1,3 млрд рублей. Программа реализовывается в рамках поручения президента России Владимира Путина. На эти деньги мы ремонтируем поликлиники, строим и ремонтируем ФАПы, закупаем высокотехнологичное медицинское оборудование и автомобили для ФАПов и поликлиник.

Дмитрий Марков, министр здравоохранения Тульской области:

- За год только в Туле капитально отремонтировали восемь поликлиник и пять фельдшерско-акушерских пунктов. Установили 32 новых модульных ФАПа. Закуплено 120 единиц медицинского оборудования различного профиля и 148 машин.

Тульская городская клиническая больница № 2 — хороший пример комплексного подхода к ремонту. При разработке проекта учитывались все пожелания пациентов и медицинского персонала.

Маргарита Томаева, главный врач Городской клинической больницы № 2:

- О необходимости ремонта больницы говорили на каждой встрече жителей в Зареченском районе. Обновление зданию было очень нужно. И не только с эстетической точки зрения. У нас много пациентов, которые с трудом могут передвигаться или не передвигаются вообще. Доставлять их на высокие этажи по узким лестницам приходилось буквально на руках. Это очень тяжело. Теперь у нас появился лифт и широкие лестницы. Может быть, в сравнении с масштабными проектами правительства это мелочи, но для нас — бесценное приобретение.

Что ждет пациентов в обновленной клинике?

На первом этаже здания располагается КТ-центр, приемное отделение и отделение гериатрии.

КТ-центр работает уже с начала 2021 года. Он располагается в пристройке с отдельным входом. Это позволило центру функционировать и во время ремонта. За год диагностику на нем прошли больше 6000 человек, в том числе более тысячи пациентов с коронавирусом.

Сергей Аксенов, врач-рентгенолог:

- Раньше при необходимости проведения КТ-диагностики нам приходилось отправлять пациентов в другие медицинские учреждения. Сейчас в центре установлен один из самых современных аппаратов со 128 срезами. На нем можно проводить все необходимые исследования быстро и качественно. Фактически мы можем проводить новое исследование каждые пять минут. Это очень важно в условиях пандемии. А еще на этом аппарате можно уменьшить дозу облучения.