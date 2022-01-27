Безработный житель Щекино одолжил у соседа смартфон и стал богаче на 24 тысячи рублей

Перевел себе деньги, увидев открытое банковское приложение. Сейчас мужчина задержан, похищенное возвратили владельцу.

В Щекино полицейские задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, к стражам порядка обратился 44-летний местный житель. Мужчина заявил, что с его карты списали 24 000 рублей.

Сотрудники полиции предположили, что к краже может быть причастен знакомый мужчины. Эта версия подтвердилась: подозреваемым оказался 31-летний безработный сосед потерпевшего. Он одолжил телефон для звонка, увидел открытое банковское приложение и перевел деньги на свой счет.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража».