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Безработный житель Щекино одолжил у соседа смартфон и стал богаче на 24 тысячи рублей

Безработный житель Щекино одолжил у соседа смартфон и стал богаче на 24 тысячи рублей

Перевел себе деньги, увидев открытое банковское приложение. Сейчас мужчина задержан, похищенное возвратили владельцу.

В Щекино полицейские задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
По предварительным данным, к стражам порядка обратился 44-летний местный житель. Мужчина заявил, что с его карты списали 24 000 рублей.
 
Сотрудники полиции предположили, что к краже может быть причастен знакомый мужчины. Эта версия подтвердилась: подозреваемым оказался 31-летний безработный сосед потерпевшего. Он одолжил телефон для звонка, увидел открытое банковское приложение и перевел деньги на свой счет.
 
По данному факту в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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