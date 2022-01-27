новости
новости
Регистрация
«Накажи автохама»: обогнал всех… Но на красный сигнал светофора

«Накажи автохама»: обогнал всех… Но на красный сигнал светофора

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Туляк Александр М. прислал в редакцию запись с видеорегистратора своего авто. На кадрах видно, как водитель отечественного ВАЗа грубо нарушает правила дорожного движения.
 
«Перекресток ул. Староникитской и ул. Льва Толстого. Стою на красный сигнал светофора, и сзади по встречке, через сплошную, на красный сигнал светофора выезжает чудик и становится передо мной», — сообщил автор видео.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер: +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

Сюжет: Накажи автохама
«Накажи автохама»: на слишком спешащего таксиста составили два протокола
Дежурная часть
«Накажи автохама»: на слишком спешащего таксиста составили два протокола
вчера, в 13:20, 12 1336 6
«Накажи автохама»: BMW пролез перед всеми, и тут из-за поворота выехала фура…
Дежурная часть
«Накажи автохама»: BMW пролез перед всеми, и тут из-за поворота выехала фура…
вчера, в 08:59, 42 3334 4
«Накажи автохама»: видео про слишком спешащего таксиста
Дежурная часть
«Накажи автохама»: видео про слишком спешащего таксиста
25 января, в 16:41, 27 1757 4
«Накажи автохама»: прокрался на запрещающий сигнал светофора
Дежурная часть
«Накажи автохама»: прокрался на запрещающий сигнал светофора
24 января, в 19:05, 55 2030 -1
Все новости сюжета
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:14 +3
Другие статьи по темам
Событие
накажи автохамаавтохам
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Циклоны «Мария» и «Надя» принесут в Центральную Россию пятидневные снегопады
Циклоны «Мария» и «Надя» принесут в Центральную Россию пятидневные снегопады
Безработный житель Щекино одолжил у соседа смартфон и стал богаче на 24 тысячи рублей
Безработный житель Щекино одолжил у соседа смартфон и стал богаче на 24 тысячи рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.