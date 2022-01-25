новости
новости
Регистрация
Мужчина упал с крыши пятиэтажки во время чистки снега: возбуждено уголовное дело

Мужчина упал с крыши пятиэтажки во время чистки снега: возбуждено уголовное дело

Предполагается, что была нарушена техника безопасности.

Региональный Следственный комитет завершил проверку по факту падения мужчины с крыши пятиэтажного дома на ул. Ложевой в Туле. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
 
По версии следствия, 63-летний мужчина сорвался вниз при проведении работ по расчистке крыши. Сейчас потерпевший в больнице.
 
«Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, в управляющей компании изъята документация, представляющая интерес для следствия. В ходе расследования будет определен круг лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.
 
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:06 +2
Другие статьи по темам
Событие
уборка снеганесчастный случай на работе
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Безработный узловчанин попался на краже рельсов
Безработный узловчанин попался на краже рельсов
«Я сейчас тебя табуреткой *** по голове, и мне ничего не будет»: недовольная уборкой снега тулячка устроила погром в администрации
«Я сейчас тебя табуреткой *** по голове, и мне ничего не будет»: недовольная уборкой снега тулячка устроила погром в администрации
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.