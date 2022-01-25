Мужчина упал с крыши пятиэтажки во время чистки снега: возбуждено уголовное дело
Предполагается, что была нарушена техника безопасности.
Региональный Следственный комитет завершил проверку по факту падения мужчины с крыши пятиэтажного дома на ул. Ложевой в Туле. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
По версии следствия, 63-летний мужчина сорвался вниз при проведении работ по расчистке крыши. Сейчас потерпевший в больнице.
«Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, в управляющей компании изъята документация, представляющая интерес для следствия. В ходе расследования будет определен круг лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда», — сообщает пресс-служба СУ
СК России по Тульской области.
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