На ул. Ложевой мужчина упал с крыши пятиэтажки: следователи проводят проверку

Сотрудники регионального СУ СК России проводят проверку по факту падения с крыши пятиэтажки на ул. Ложевой 63-летнего работника управляющей компании. С полученными травмами он доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

Следователями проводится осмотр места происшествия и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Будут проведены необходимые судебные экспертизы и определен круг лиц, ответственных в организации за соблюдение требований охраны труда.

Также на месте работают сотрудники прокуратуры Пролетарского района. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и приняты меры прокурорского реагирования.