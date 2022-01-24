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На ул. Ложевой мужчина упал с крыши пятиэтажки: следователи проводят проверку
Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

На ул. Ложевой мужчина упал с крыши пятиэтажки: следователи проводят проверку

Кроме того, к ситуации подключилась районная прокуратура.

Сотрудники регионального СУ СК России проводят проверку по факту падения с крыши пятиэтажки на ул. Ложевой 63-летнего работника управляющей компании. С полученными травмами он доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

Следователями проводится осмотр места происшествия и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Будут проведены необходимые судебные экспертизы и  определен круг лиц, ответственных в организации за соблюдение требований охраны труда.

Также на месте работают сотрудники прокуратуры Пролетарского района. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и приняты меры прокурорского реагирования.

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