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Пожар в ТРЦ «Макси» случился из-за поджога
Кадр из видео.

Пожар в ТРЦ «Макси» случился из-за поджога

Возбуждено уголовное дело.

Пожар в ТРЦ «Макси» произошел после поджога. К такому выводу пришли эксперты, посмотрев камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что рекламный щит, расположенный возле кинотеатра, подпалили подростки.

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Обстоятельства выясняются.

Напомним, ЧП в торговом центре случилось вечером 22 января. Сработала пожарная сигнализация, посетителей эвакуировали из здания.

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