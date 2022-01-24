Пожар в ТРЦ «Макси» случился из-за поджога

Кадр из видео.

Пожар в ТРЦ «Макси» произошел после поджога. К такому выводу пришли эксперты, посмотрев камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что рекламный щит, расположенный возле кинотеатра, подпалили подростки.

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Обстоятельства выясняются.

Напомним, ЧП в торговом центре случилось вечером 22 января. Сработала пожарная сигнализация, посетителей эвакуировали из здания.