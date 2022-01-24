Фото из архива Myslo.
«Тулица» на выезде обыграла «Минчанку» – 3:1
После 15 туров Суперлиги тульская команда занимает четвертую строчку в турнирной таблице.
Волейбольная «Тулица» в выездном матче обыграла «Минчанку» со счетом 3:1 (25:22, 25:20, 16:25, 25:19). Пресс-служба тульского клуба опубликовала видеообзор игры:
После 15 туров Суперлиги по волейболу «Тулица» занимает четвертую строчку в турнирной таблице.
Следующий матч тулячки проведут дома: 29 января наша команда примет на своей площадке «Протон» из Саратова.