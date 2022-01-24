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Тульские социальные учреждения готовы к переходу на вахтовый метод работы из-за коронавируса

Тульские социальные учреждения готовы к переходу на вахтовый метод работы из-за коронавируса

Ожидается, что смены будут длиться по 14 дней.

Сейчас в стационарных учреждениях социального обслуживания населения проживают порядка 2,9 тыс. человек. Как сообщила на оперативном совещании заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова, все учреждения полностью обеспечены дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты. Контроль состояния здоровья получателей соцуслуг и сотрудников ведется ежедневно.
 
По словам Ольги Гремяковой, на данный момент провакцинировано порядка 90% проживающих и сотрудников, в плановом порядке идет ревакцинация. Выявленных случаев заболевания в учреждениях нет.
 
С 18 января в стационарных учреждениях для граждан пожилого возраста и инвалидов введен карантин с запретом на проход посторонних и выход проживающих. Кроме того, выполнена подготовка к рекомендованному переходу стационарных социальных учреждений на вахтовый режим работы с длиной смены в 14 дней.
 
«Проведена подготовка для работы в данных условиях, сформирован состав смен, предусмотрены дополнительные выплаты сотрудникам. Мы полностью готовы к работе, сегодня приступаем к тестированию сотрудников, которые перейдут на вахтовый метод работы», — рассказала заместитель председателя правительства Тульской области.
 
Также организована работа «горячей линии», с помощью которой для лиц старше 60 лет и других нуждающихся организовывается доставка продуктов питания, лекарств и иной помощи.
Телефон «горячей линии» 8−800−200−52−26.
 
Сюжет: Коронавирус
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