На трассе М-2 «Крым» грузовик насмерть сбил водителя, который ремонтировал фуру

Сегодня, 19 января, на 133-м км трассы М-2 «Крым» в Заокском районе произошло ДТП.



По предварительной информации, 57-летний водитель фуры MAN припарковался на обочине, чтобы отремонтировать транспортное средство. Во время ремонта мужчину сбил автомобиль Scania, за рулем которого находился 56-летний водитель.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.