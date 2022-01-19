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На трассе М-2 «Крым» грузовик насмерть сбил водителя, который ремонтировал фуру

На трассе М-2 «Крым» грузовик насмерть сбил водителя, который ремонтировал фуру

Жуткий случай произошел в Заокском районе.

Сегодня, 19 января, на 133-м км трассы М-2 «Крым» в Заокском районе произошло ДТП.

По предварительной информации, 57-летний водитель фуры MAN припарковался на обочине, чтобы отремонтировать транспортное средство. Во время ремонта мужчину сбил автомобиль Scania, за рулем которого находился 56-летний водитель.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

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