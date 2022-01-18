При пожаре в Тульской области погиб мужчина

Вчера, 17 января, в 19.53 стало известно о пожаре в жилом доме на двух хозяев на улице Советской в поселке Болоховском, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. Прибыв на указанный адрес в 19.41, пожарные ликвидировали открытое горение за 20 минут. В результате происшествия погиб мужчина, его личность еще не установлена. Причина пожара устанавливается.