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При пожаре в Тульской области погиб мужчина

При пожаре в Тульской области погиб мужчина

Его личность устанавливается.

Вчера, 17 января, в 19.53 стало известно о пожаре в жилом доме на двух хозяев на улице Советской в поселке Болоховском, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 
На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. Прибыв на указанный адрес в 19.41, пожарные ликвидировали открытое горение за 20 минут. В результате происшествия погиб мужчина, его личность еще не установлена. Причина пожара устанавливается.
 
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