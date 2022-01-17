В Тульской области более 500 дольщиков ждут свои квартиры

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На совещании у губернатора обсудили защиту прав участников долевого строительства. Глава региона и правительство держат этот вопрос на постоянном контроле.

Для решения вопросов, связанных с проблемными объектами долевого строительства, в Тульской области была создана межведомственная комиссия. В результате принятых мер в 2021 году завершено строительство 23 домов, сроки по которым не раз переносились. Свои квартиры получили 2374 дольщика.

В федеральном перечне проблемных объектов Тульской области числятся 14 домов: семь домов компании «Фаворит», один объект – застройщика «Газстройконструкция», пять домов – «Стройсервис проекта» и один дом «Социальной инициативы». Общее количество дольщиков, ожидающих свои квартиры – 531 человек.

В деревне Варваровка права дольщиков строящихся домов будут восстановлены после продажи имущества в рамках банкротства. В Щекино дом ООО «Газстройконструкция» достроит кооператив, созданный самими дольщиками.

По поручению Алексея Дюмина решена проблема пострадавших вкладчиков «Социальной инициативы» в Новомосковске. Глава администрации города Алексей Бирюлин рассказала, что 106 человек уже полностью получили выплаты.

Дома ООО «СК «Фаворит» достраиваются за счет федерального бюджета при участии Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. По словам министра строительства Тульской области Константина Лопухова, в ноябре введен в эксплуатацию дом № 12 ЖК «1-й Юго-Восточный». Дольщикам передано 179 квартир. Дом № 23 того же жилого комплекса готов на 57% и будет завершен во втором квартале нынешнего года.

В домах № 9 и 12 ЖК «Времена года» перед сдачей устраняются замечания. Дом № 11 на завершающей стадии строительства – выявлены недостатки по фундаменту дома со стороны застройщика-банкрота. Проводится мониторинг движения грунтов, после чего будет принято решение о вводе дома в эксплуатацию либо о дополнительном укреплении грунта.

На контроле инспекции находится еще 10 домов в пос. Молодёжный и Иншинский. Два дома ЖК «Молодежный» построены, идут финальные проверки объектов. Еще в четырех домах ведется монтаж инженерных систем и внутренняя отделка.

В д. Харино Большой Тулы в трех домах ООО «Беллона» нужно смонтировать внутренние инженерные сети и провести внутреннюю отделку, а также завершить строительство котельной. Срок передачи квартир перенесен на июль этого года. На той же площадке продолжается строительство дома ООО «ГК Айсберг». Он будет сдан в 2024 году.

Алексей Дюмин также отметил, что обустройство новых районов должно быть синхронизировано. Сейчас где-то не достроены котельные, где-то нет магазинов или остановок. Он поручил главе администрации Тулы Дмитрию Миляеву проработать этот вопрос.

Чтобы не допустить появления новых обманутых дольщиков, с 2019 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» застройщики используют эскроу-счета. По словам начальника инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору Павла Мусиенко, 70% жилья, которое строится под надзором инспекции, возводится с использованием таких счетов.

– Улучшение жилищных условий людей – одна из ключевых задач национального проекта «Жилье и городская среда». Необходимо продолжать системную работу по защите прав дольщиков и в оперативном порядке достроить проблемные дома. Все они должны быть сданы в обозначенные сроки, – подчеркнул Алексей Дюмин.

Губернатор положительно оценил работу межведомственной комиссии по проблемным объектам долевого строительства и призвал не допускать появления у застройщиков проблем с сетевыми организациями и бюрократических сложностей, а при необходимости, своевременно оказывать поддержку по объектам, которые достраиваются без использования эскроу-счетов.