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В Туле оптимизируют работу ЕДДС

В Туле оптимизируют работу ЕДДС

Меры позволят сократить время реагирования на обращения граждан.

В Туле оптимизируют работу ЕДДС. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Для этого расширят штат дежурно-диспетчерского персонала на 11 человек, дополнительно оборудуют два автоматизированных рабочих места «Системы-112».

Эти меры должны сократить время реагирования на обращения граждан, оптимизировать информационный обмен между администрацией города и ресурсоснабжающими организациями при устранении аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства, оперативно реагировать на обращения, поступающие на «Систему-112», проводить анализ возникающих ситуаций.

Персонал уже набран и проходит обучение.

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