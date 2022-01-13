В Туле оптимизируют работу ЕДДС. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Для этого расширят штат дежурно-диспетчерского персонала на 11 человек, дополнительно оборудуют два автоматизированных рабочих места «Системы-112».

Эти меры должны сократить время реагирования на обращения граждан, оптимизировать информационный обмен между администрацией города и ресурсоснабжающими организациями при устранении аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства, оперативно реагировать на обращения, поступающие на «Систему-112», проводить анализ возникающих ситуаций.

Персонал уже набран и проходит обучение.