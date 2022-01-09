В Туле на улице Октябрьской «УАЗ Патриот» влетел в троллейбус

Фото Михаила Медведева.

По предварительной информации, в ДТП пострадали три человека.

Как сообщил Myslo очевидец, 9 января примерно в 16.15 на повороте с ул. Октябрьской на ул. Пузакова произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, троллейбус совершал поворот, и в него врезался «УАЗ Патриот», который, возможно, пытался проскочить перекресток.

По предварительной информации, в аварии пострадали три человека. Спасатели извлекали водителя УАЗа из искореженного корпуса автомобиля с помощью гидравлических ножниц.