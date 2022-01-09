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В Туле на улице Октябрьской «УАЗ Патриот» влетел в троллейбус
Фото Михаила Медведева.

В Туле на улице Октябрьской «УАЗ Патриот» влетел в троллейбус

По предварительной информации, в ДТП пострадали три человека.

Как сообщил Myslo очевидец, 9 января примерно в 16.15 на повороте с ул. Октябрьской на ул. Пузакова произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, троллейбус совершал поворот, и в него врезался «УАЗ Патриот», который, возможно, пытался проскочить перекресток.

По предварительной информации, в аварии пострадали три человека. Спасатели извлекали водителя УАЗа из искореженного корпуса автомобиля с помощью гидравлических ножниц.

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Авторы: Юлия Королева, Сергей Стариков
сегодня, в 16:40 +4
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