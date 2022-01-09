Ушла из жизни знаменитый в Туле хореограф, педагог зареченской Школы искусств Людмила Горелкина

Прощание с Людмилой Васильевной состоится 11 января в 12.00 во Всехсвятском соборе.

Людмила Васильевна родилась 12 ноября 1940 года в Днепропетровске, закончила Днепропетровское училище культуры. В 1959 году отправилась по распределению в Воронежский музыкальный театр в состав балета. Но продолжать карьеру балерины не стала, вышла замуж за офицера, и посвятила себя руководству танцевальными коллективами в воинских частях, Домах офицеров, Домах художественной самодеятельности и Дворцах культуры. Параллельно работала в цирке, диктором на радио.