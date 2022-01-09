Ушла из жизни знаменитый в Туле хореограф, педагог зареченской Школы искусств Людмила Горелкина
Людмила Васильевна умерла на 82 году жизни.
Известный хореограф, балерина, педагог зареченской Школы искусств Людмила Васильевна Горелкина ушла из жизни 6 января 2022 года.
Прощание с Людмилой Васильевной состоится 11 января в 12.00 во Всехсвятском соборе.
Людмила Васильевна родилась 12 ноября 1940 года в Днепропетровске, закончила Днепропетровское училище культуры. В 1959 году отправилась по распределению в Воронежский музыкальный театр в состав балета. Но продолжать карьеру балерины не стала, вышла замуж за офицера, и посвятила себя руководству танцевальными коллективами в воинских частях, Домах офицеров, Домах художественной самодеятельности и Дворцах культуры. Параллельно работала в цирке, диктором на радио.
После долгих переездов семья Горелкиных осела в Туле. Здесь Людмила Васильевна работала
в Д. К. Профсоюзов балетмейстером, в Областном культпросветучилище преподавателем хореографии. После учебы в Орловском Государственном институте культуры — в Научно-просветительском центре народного творчества и культуры, во Дворце Культуры «Оружейник».
В 1990-х благодаря поддержке директора Зареченской детской школы искусств Сергея Углекова Людмила Горелкина открывает первое в Туле хореографическое отделение.
Награждена Знаком «За достижения в культуре».
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