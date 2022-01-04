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Кустурица отдыхает: в Тульской области чиновники сняли креативное новогоднее видео
Кадр из видео

Кустурица отдыхает: в Тульской области чиновники сняли креативное новогоднее видео

Захватывающий сюжет, звёздный состав и задорный саундтрек – серьёзная заявка на блокбастер!

Сотрудники администрации Ефремовского района решили креативно поздравить земляков с Новым годом и записать видеоклип на песню «Мурзилки. Internation» «Новый год». Запись опубликовал Telegram-канал Mash.

Судя по названию «ЗАМшевые ручки», авторами креативной идеи стали заместители главы районной администрации Сергея Балтабаева. Впрочем, жители региона такой креатив не оценили, назвав ролик «позорным».

Кино и вправду получилось специфическое — смесь комедий о беспощадности и безудержности отечественных застолий в духе Сарика Андреасяна, фирменных парадоксальных сюжетных круговоротов Дэвида Линча и немного безумия, позаимствованного у Эмира Кустурицы.

«Нейтрализация» Деда Мороза с целью завладения мешком с подарками, человек, похожий на главу администрации района Сергея Балтабаева, который тащит по полу за ногу нетрезвую Снегурочку мужского пола, символ года, томно посылающий мужчине воздушный поцелуй и внезапно превращающийся в депутата Тульской областной Думы Юрия Кондрашова и всё это — под бодрую жизнеутверждающую музыку. Смотрим!

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вчера, в 20:27 +2
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