В Веневе на пешеходном переходе сбили 15-летнюю девочку

Накануне днем на ул. Большие Городенцы в г. Веневе Тульской области автомобиль ВАЗ-211240 сбил 15-летнюю девочку. В момент ДТП автомобилем управлял 48-летний мужчина.

«По предварительной информации, она переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП несовершеннолетняя девушка госпитализирована с различными травмами», — сообщила региональная Госавтоинспекция.