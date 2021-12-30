В Веневе на пешеходном переходе сбили 15-летнюю девочку
Пострадавшая госпитализирована с травмами различной степени тяжести.
Накануне днем на ул. Большие
Городенцы в г. Веневе Тульской области автомобиль ВАЗ-211240 сбил 15-летнюю девочку. В момент ДТП автомобилем управлял 48-летний мужчина.
«По предварительной информации, она переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП несовершеннолетняя девушка госпитализирована с различными травмами», — сообщила региональная Госавтоинспекция.
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