новости
новости
Регистрация
В Веневе на пешеходном переходе сбили 15-летнюю девочку

В Веневе на пешеходном переходе сбили 15-летнюю девочку

Пострадавшая госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

Накануне днем на ул. Большие Городенцы в г. Веневе Тульской области автомобиль ВАЗ-211240 сбил 15-летнюю девочку. В момент ДТП автомобилем управлял 48-летний мужчина.
 
«По предварительной информации, она переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП несовершеннолетняя девушка госпитализирована с различными травмами», — сообщила региональная Госавтоинспекция.
 
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:11 0
Другие статьи по темам
Событие
дтппроисшествиянаезд на пешехода
Место
Тульская областьВенев

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тула попала в топ-10 новых центров туризма в России по версии Forbes
Тула попала в топ-10 новых центров туризма в России по версии Forbes
Жительница Алексина зарезала знакомого
Жительница Алексина зарезала знакомого
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.