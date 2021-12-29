Пьяный туляк обиделся на шумных детей и нанёс увечья их отцу

В Туле 49-летний местный житель обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью .

По версии следствия, вечером 3 августа 2020 года пьяный обвиняемый находился около детской площадки на Косой Горе. Там он поругался с мужчиной, который гулял с детьми. Обвиняемому не понравилось, что дети ведут себя шумно и он ударил их отца в лоб предметом, обладающим режущими свойствами . В результате этого на лице у потерпевшего образовался шрам.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.