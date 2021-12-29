новости
новости
Регистрация
Пьяный туляк обиделся на шумных детей и нанёс увечья их отцу

Пьяный туляк обиделся на шумных детей и нанёс увечья их отцу

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд.

В Туле 49-летний местный житель обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
 
По версии следствия, вечером 3 августа 2020 года пьяный обвиняемый находился около детской площадки на Косой Горе. Там он поругался с мужчиной, который гулял с детьми. Обвиняемому не понравилось, что дети ведут себя шумно и он ударил их отца в лоб предметом, обладающим режущими свойствами. В результате этого на лице у потерпевшего образовался шрам.
 
Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 12:52 +2
Другие статьи по темам
Прочее
криминалуголовное делопрокуратура Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В кластере «Октава» открылась фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI»
В кластере «Октава» открылась фотовыставка Альберта Уотсона «Мечты. Календарь PIRELLI»
Маленькой Насте Редикарцевой нужны деньги на реабилитацию
Маленькой Насте Редикарцевой нужны деньги на реабилитацию
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.