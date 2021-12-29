Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович хочет получить российское гражданство

Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович в интервью Sport24 рассказал, что собирается получить российское гражданство.

— Посмотрим, какая ситуация будет в ближайшее время. Постараюсь получить. Я на это настроен, — заявил черногорец.

Кроме того, он затронул тему коронавируса и заявил, что уже трижды привился «Спутником V». На вопрос, почему именно этой вакциной, ответил так:

— Больше верю русским докторам, чем остальным.