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Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович хочет получить российское гражданство
Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович хочет получить российское гражданство

«Я на это настроен», – заявил черногорец.

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович в интервью Sport24 рассказал, что собирается получить российское гражданство.

— Посмотрим, какая ситуация будет в ближайшее время. Постараюсь получить. Я на это настроен, — заявил черногорец.

Кроме того, он затронул тему коронавируса и заявил, что уже трижды привился «Спутником V». На вопрос, почему именно этой вакциной, ответил так:

— Больше верю русским докторам, чем остальным.

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