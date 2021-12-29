Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».
Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович хочет получить российское гражданство
«Я на это настроен», – заявил черногорец.
Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович в интервью Sport24 рассказал, что собирается получить российское гражданство.
— Посмотрим, какая ситуация будет в ближайшее время. Постараюсь получить. Я на это настроен, — заявил черногорец.
Кроме того, он затронул тему коронавируса и заявил, что уже трижды привился «Спутником V». На вопрос, почему именно этой вакциной, ответил так:
— Больше верю русским докторам, чем остальным.
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