«Единая Россия» приостановила членство подозреваемого в мошенничестве тульского депутата

Если будет обвинительный приговор, то Александра Бороненко исключат из партии.

Правоохранительные органы оперативно уведомили Тульское региональное отделение (ТРО) «Единой России» о возбуждении уголовного дела в отношении Алексанра Бороненко. В соответствии с требованием устава будет рассмотрен вопрос о приостановке его членства в партии.

«В случае вынесения обвинительного приговора он будет исключен из партии. Но до окончания следственных действий, до объявления решения суда комментировать правомерность предъявленных обвинений некорректно. Эти вопросы находятся в компетенции следственных и судебных органов», — гласит сообщение на сайте ТРО.

Напомним , по версии следствия, в период с октября 2019 по декабрь 2021 года, Бороненко устроил в качестве своих помощников на работу трех лиц, которые фактически не выполняли свои трудовые обязанности.

Начисляемые им в качестве зарплаты деньги Бороненко забирал себе, причинив городскому бюджету ущерб в особо крупном размере. Противоправные действия подозреваемого пресечены сотрудниками ФСБ.

Сейчас следователи регионального Следственного комитета проводят комплекс следственных и иных процессуальных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемый задержан, в ближайшее время следователем будет подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По информации Myslo, при задержании у депутата были изъяты банковские карты, на которые начислялись зарплаты подставных лиц, а также крупная сумма наличных.