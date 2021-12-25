новости
новости
Регистрация
На ул. Советской в Туле пьяный устроил ДТП с тремя машинами
Фото: соцсети

На ул. Советской в Туле пьяный устроил ДТП с тремя машинами

В аварии пострадал один из водителей, но обошлось без госпитализации.

Накануне вечером неподалеку от поворота с ул. Советской на ул. Мосина в Туле произошло ДТП. Предполагается, что 41-летний нетрезвый (0.917 мг/л) водитель Kia Rio совершил выезд на встречную полосу и там врезался в Hyundai Solaris под управлением 19-летнего парня.
 
«После этого автомобиль Kia совершил столкновение с автомобилем Hyundai Accent, за рулем которого находился молодой человек 1998 года рождения. В результате ДТП водитель Hyundai Solaris получил различные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен», — сообщила региональная Госавтоинспекция.
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:30 0
Другие статьи по темам
Событие
дтппроисшествияавтоавария
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Единая Россия» приостановила членство подозреваемого в мошенничестве тульского депутата
«Единая Россия» приостановила членство подозреваемого в мошенничестве тульского депутата
25 декабря Тула встала в пробках из-за снега и ДТП
25 декабря Тула встала в пробках из-за снега и ДТП
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.