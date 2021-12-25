На ул. Советской в Туле пьяный устроил ДТП с тремя машинами

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В аварии пострадал один из водителей, но обошлось без госпитализации.

Накануне вечером неподалеку от поворота с ул. Советской на ул. Мосина в Туле произошло ДТП. Предполагается, что 41-летний нетрезвый (0.917 мг/л) водитель Kia Rio совершил выезд на встречную полосу и там врезался в Hyundai Solaris под управлением 19-летнего парня.

«После этого автомобиль Kia совершил столкновение с автомобилем Hyundai Accent, за рулем которого находился молодой человек 1998 года рождения. В результате ДТП водитель Hyundai Solaris получил различные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен», — сообщила региональная Госавтоинспекция.