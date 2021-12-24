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В Новомосковске водитель такси выволок из салона хамящих пассажирок: видео

В Новомосковске водитель такси выволок из салона хамящих пассажирок: видео

По словам таксиста, после просьбы пристегнуться девушки начали оскорблять его, а затем отказались покинуть машину.

В одном из новомосковских пабликов появилось видео конфликта водителя такси с двумя пассажирками. Автор анонимной публикации написала, что таксисту не понравилось, как с ним разговаривают, и сделала упор на то, что это были две девушки, а не «два амбала», с которыми, по ее мнению, таксист не справился бы.

 

По записи можно предположить, что водитель находился в бешенстве, но старался сдерживаться. Мужчина несколько раз просил автора съемки выйти из машины и объяснял, что заказ закрыт, а девушка находится в его личном авто, которое стоит больше миллиона рублей.

«Да ладно? Вот эта шняга, сарай?», — переспросила вторая девушка, которую, судя по диалогу, недавно выгнали из авто.

В конце концов водитель не выдержал и выволок автора съемки из машины за ноги. После чего обратился к кому-то за кадром, предлагая сесть в салон для поездки.

В комментариях к ролику отметился и водитель. По словам мужчины, когда он попросил двух пассажирок пристегнуть ремни безопасности, в ответ те начали ему хамить и материться.

«Прошу заметить, я даже еще не приступил с ними к поездке (не нажал кнопку «поехали»). Я спокойно говорю им, что поездка у нас с ними не состоится, и сам снимаю этот заказ у себя. Прошу их вежливо выйти из машины, на что получаю отказ и еще больше оскорблений», — утверждает мужчина (комментарий отредактирован. — Прим. авт.).

Вскоре после отмены таксист получил через приложение другой заказ и, чтобы восстановить потерянную из-за отмены активность (особенность работы в Яндекс. Такси. — Прим. авт.), принял его. Девушки отказались выходить из салона, и в итоге он поехал с ними. Видимо, чтобы ускорить время подачи авто к новому клиенту.

«По приезду на другой заказ уже пассажир другого заказа попросил их покинуть машину, на что получил отказ. Дальше вы все видели. Только они забыли себя снять на телефон, в этом видео», — написал водитель такси (комментарий отредактирован. — Прим. авт.).

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:49 +12
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