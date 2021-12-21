Житель Тульской области украл у знакомых шкатулку с «ювелиркой»

Сейчас он задержан, в полиции возбуждено уголовное дело.

В Заокском районе полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

К стражам порядка обратилась 33-летняя жительница деревни Теряево. Женщина сообщила, что из её дома пропала деревянная шкатулка, в которой хранились ювелирные украшения. Ущерб от кражи составил 163 750 рублей.

Сотрудники полиции смогли вычислить подозреваемого в ходе оперативно-розыскных работ. Им оказался 19-летний знакомый сына потерпевший: накануне он заходил в гости.

Похищенное изъято и возвращено владельцам; в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».