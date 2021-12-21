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Житель Тульской области украл у знакомых шкатулку с «ювелиркой»

Житель Тульской области украл у знакомых шкатулку с «ювелиркой»

Сейчас он задержан, в полиции возбуждено уголовное дело.

В Заокском районе полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
К стражам порядка обратилась 33-летняя жительница деревни Теряево. Женщина сообщила, что из её дома пропала деревянная шкатулка, в которой хранились ювелирные украшения. Ущерб от кражи составил 163 750 рублей.
 
Сотрудники полиции смогли вычислить подозреваемого в ходе оперативно-розыскных работ. Им оказался 19-летний знакомый сына потерпевший: накануне он заходил в гости.
 
Похищенное изъято и возвращено владельцам; в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
 
 
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