Цирк Питиновых представит в Туле надувное шоу «Новогодняя сказка»
8 января в Городском концертном зале покажут надувное шоу «Новогодняя сказка». Начало в 12.00. Билеты в продаже на Myslo!
Это увлекательное представление не оставит никого равнодушным, потому что каждого здесь ждет сюрприз. Еще до начала спектакля герои сказки разукрасят лица всех желающих разноцветными красками. А чтобы весь мир стал еще добрее, ярче и краше, Дед Мороз и Снегурочка подарят клоунам палитру с «Волшебными красками».
Но коварная Баба Яга, как всегда, решит испортить ребятам новогодний праздник. У неё появится свой план по использованию красок… И лишь решительность и находчивость клоунов, не позволят осуществиться этим опасным замыслам злодейки. С помощью Волшебных красок свершится чудо: зло будет наказано, и начнется самый яркий, самый добрый и самый веселый праздник.
Только здесь Вы сможете увидеть чудесный надувной мир разноцветных веселых клоунов: самые огромные мячи, гигантские обручи, ростовые куклы, большие мыльные пузыри, зонтики, кубики, прозрачные шары, внутрь которых волшебным образом попадают герои сказки. Так же, как в программе «Надувное шоу», в этом спектакле используется эксклюзивный надувной реквизит, даже новогодняя ёлка – и та надувная.
Это представление не только для детей, но и для взрослых. Спешите! Надувные чудеса начинаются!
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
-
Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной;
-
Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной;
-
Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
Другие статьи по темам