Цирк Питиновых представит в Туле надувное шоу «Новогодняя сказка»

8 января в Городском концертном зале покажут надувное шоу «Новогодняя сказка». Начало в 12.00. Билеты в продаже на Myslo!

Это увлекательное представление не оставит никого равнодушным, потому что каждого здесь ждет сюрприз. Еще до начала спектакля герои сказки разукрасят лица всех желающих разноцветными красками. А чтобы весь мир стал еще добрее, ярче и краше, Дед Мороз и Снегурочка подарят клоунам палитру с «Волшебными красками».

Но коварная Баба Яга, как всегда, решит испортить ребятам новогодний праздник. У неё появится свой план по использованию красок… И лишь решительность и находчивость клоунов, не позволят осуществиться этим опасным замыслам злодейки. С помощью Волшебных красок свершится чудо: зло будет наказано, и начнется самый яркий, самый добрый и самый веселый праздник.

Только здесь Вы сможете увидеть чудесный надувной мир разноцветных веселых клоунов: самые огромные мячи, гигантские обручи, ростовые куклы, большие мыльные пузыри, зонтики, кубики, прозрачные шары, внутрь которых волшебным образом попадают герои сказки. Так же, как в программе «Надувное шоу», в этом спектакле используется эксклюзивный надувной реквизит, даже новогодняя ёлка – и та надувная.



Это представление не только для детей, но и для взрослых. Спешите! Надувные чудеса начинаются!



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