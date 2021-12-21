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В Туле открылся Центр ядерной медицины

В Туле открылся Центр ядерной медицины

На открытии побывал губернатор Алексей Дюмин.

Центр открылся на территории онкодиспансера в Туле. 
 
Алексей Дюмин отметил, что в Тульской области онкозаболевания – одна из основных причин смертности. Однако за последнее время для решения этой проблемы сделано очень многое.
 
- Мы работаем в нескольких направлениях. Оснащаем современным диагностическим и лечебным оборудованием областной онкодиспансер. В частности, приобретены и уже работают два линейных ускорителя для лучевой терапии. С другой стороны, строим современный онкоцентр, который сосредоточит все возможности региональной онкослужбы в одном месте, - подчеркнул губернатор.
 
Следующий важный шаг – открытие Центра ядерной медицины, где пациенты смогут проходить высокотехнологичную диагностику. Центр оснащен современным сканером для проведения позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) — ядерного метода обследования в сочетании с компьютерной томографией. Сканер обеспечивает раннее выявление удаленных метастазов за счет высокого качества изображений, что позволяет более точно определять стадию заболевания. А в конечном счете – выбрать эффективную тактику лечения. Объём инвестиций составил свыше 250 млн рублей.
 
 
Как рассказал вице-президент ГК «МедИнвестГрупп» Павел Головин, процедура сканирования занимает от 12 до 25 минут без контраста или до 60 мин с контрастом. Результат можно получить уже через 15 минут.
 
Раньше, чтобы пройти такое исследование, примерно тысяче туляков ежегодно приходилось ездить в другие регионы. Теперь все виды диагностики они могут получить, не выезжая за пределы области.
 
Центр ядерной медицины работает в системе ОМС, поэтому все исследования для жителей региона будут бесплатными. Планируется проводить до 7 тысяч исследований в год.
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сегодня, в 16:15 0
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