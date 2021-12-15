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В Выставочном зале Тулы откроется персональная выставка Никаса Сафронова

В Выставочном зале Тулы откроется персональная выставка Никаса Сафронова

Работы Народного художника Российской Федерации и академика Российской академии художеств туляки смогут увидеть с 24 декабря по 30 января.

Произведения живописца будут представлены как в классическом исполнении — на холстах, так и с использованием мультимедийных технологий. Мультимедийные проекции на стены перенесут вас в разнообразный, красочный и уникальный мир Никаса Сафронова.

В выставке будут показаны работы из его собственного направления Dream Vision, технически опирающееся на классическую живопись и активно использующую не только воображение и интуицию, но и подсознание, а также неосознанные ощущения.

Экспозиция задумана таким образом, что она не имеет ни начала, ни конца. Зрители становятся участниками непрерывного водоворота картин, мыслей и образов художника, смотрят на полотна живописца и видят произведения без ограничений привычной рамы картины.

Архитектурные пейзажи Никаса Сафронова всегда проникнуты тайной и духом эпохи, проглядывающими сквозь каменные замки, сводчатые потолки, лабиринты ступеней, остроконечные купола башен. Никаса Сафронова можно назвать одним из самых известных российских живописцев нашего времени. По данным Всероссийского центра исследований общественного мнения «Левада-Центр», Никас Сафронов занимает первую строчку в списке лучших современных художников России.

На выставке будет представлено более 70 живописных и графических работ, созданных в период с конца 1990-х годов до 2019 года. Это произведения различных жанров: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции, среди которых полотна в уникальном авторском стиле Dreаm vision.

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