Туляк познакомился с мужчиной в кафе и обокрал его

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При первой же возможности утащил из кармана куртки два телефона.

В Туле ранее судимый [грабёж и кража] Никита Х. признан виновным в краже.

Судом установлено, что 8 октября обвиняемый познакомился с мужчиной в кафе и распивал с ним алкоголь. Увидев в кармане куртки нового приятеля телефоны IPhone 11 и Samsung A01, Никита захотел их прикарманить.

Улучив минуту, он схватил гаджеты и поспешил покинуть кафе. Ущерб от его действий составил 42 000 рублей.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 месяцев 10 дней лишения свободы.