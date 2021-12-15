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Туляк познакомился с мужчиной в кафе и обокрал его
фото: архив Myslo

Туляк познакомился с мужчиной в кафе и обокрал его

При первой же возможности утащил из кармана куртки два телефона.

В Туле ранее судимый [грабёж и кража] Никита Х. признан виновным в краже.

Судом установлено, что 8 октября обвиняемый познакомился с мужчиной в кафе и распивал с ним алкоголь. Увидев в кармане куртки нового приятеля телефоны IPhone 11 и Samsung A01, Никита захотел их прикарманить.

Улучив минуту, он схватил гаджеты и поспешил покинуть кафе. Ущерб от его действий составил 42 000 рублей.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 месяцев 10 дней лишения свободы.

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 12:31 +4
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