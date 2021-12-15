фото: архив Myslo
Туляк познакомился с мужчиной в кафе и обокрал его
При первой же возможности утащил из кармана куртки два телефона.
В Туле ранее судимый [грабёж и кража] Никита Х. признан виновным в краже.
Судом установлено, что 8 октября обвиняемый познакомился с мужчиной в кафе и распивал с ним алкоголь. Увидев в кармане куртки нового приятеля телефоны IPhone 11 и Samsung A01, Никита захотел их прикарманить.
Улучив минуту, он схватил гаджеты и поспешил покинуть кафе. Ущерб от его действий составил 42 000 рублей.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 месяцев 10 дней лишения свободы.
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