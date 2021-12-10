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Туляк о ДТП на трассе М-2: «Оказывал первую помощь водителю, а все проезжали мимо и снимали на телефон!»

Туляк о ДТП на трассе М-2: «Оказывал первую помощь водителю, а все проезжали мимо и снимали на телефон!»

Неравнодушный мужчина увидел аварию и остановился, чтобы помочь пострадавшему.

Накануне на трассе М-2 «Крым» неподалеку от поворота на Барсуки произошло серьезное ДТП. По данным Госавтоинспекции, Volkswagen Touareg не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в самосвал.

Водитель легковушки оказался зажат в машине. И пока ехали скорая и сотрудники МЧС, на помощь пострадавшему пришли двое мужчин, которые просто проезжали мимо. Один из них рассказал корреспонденту Myslo, как спасал раненого водителя.

— Я ехал по М-2 в сторону Ленинского. Впереди меня через четыре машины случилось это ДТП, но самого момента аварии не видел. Когда подъехал, Touareg еще дымился. Парень, который ехал передо мной, остановился и подошел к авто, я пошел следом за ним, — рассказывает Антон. — Посмотрели, водитель живой. Я раньше работал следователем и знаю, что причиной смерти в таких случаях может быть асфиксия, то есть пострадавший может задохнуться.

Хотели подобраться к водителю с его стороны, но он оказался зажат. Двигать в таких случаях пострадавшего нельзя — неизвестно, какие у него травмы.

— Голова была неестественно опущена, дышал тяжело, начал хрипеть… Завалился набок к пассажирскому сиденью, мы открыли дверь, нашли сумку с вещами, чемодан. Видимо, с аэропорта ехал. Посадили его, зафиксировали сумкой. Удалили кровь изо рта, придерживали голову до приезда МЧСников, чтобы не захлебнулся. Сразу начал легче дышать. У него лоб был сильно разбит, он не мог открыть глаза.

По его словам, водитель МАЗа, судя по всему, пребывал в состоянии шока. Стоял потерянный.

Неравнодушные мужчины оставались с пострадавшим до приезда спасателей. И за это время никто не остановился, чтобы хотя бы узнать, нужна ли какая-то помощь.

— Все проезжают мимо, открывают окна и снимают на телефон… Не дай Бог этим людям попасть в такую ситуацию. Рядом может не оказаться неравнодушных людей. Помогли мы или нет, сказать сложно, но видно было, что водитель стал легче дышать. А пока ехала скорая, он мог бы задохнуться. Хоть что-то попытались сделать, совесть перед собой чиста, — говорит Антон.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:28 +20
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