На ул. Скуратовской в Туле на пешеходном переходе сбили женщину
Пострадавшая госпитализирована.
Накануне вечером на ул. Скуратовской в Туле 57-летний водитель отечественной «пятерки» сбил женщину. По предварительной информации, в момент наезда пострадавшая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
«В результате ДТП пострадавшая 59-летняя женщина-пешеход госпитализирована с различными травмами», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Другие статьи по темам
Событие
Место