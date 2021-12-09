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На ул. Скуратовской в Туле на пешеходном переходе сбили женщину

На ул. Скуратовской в Туле на пешеходном переходе сбили женщину

Пострадавшая госпитализирована.

Накануне вечером на ул. Скуратовской в Туле 57-летний водитель отечественной «пятерки» сбил женщину. По предварительной информации, в момент наезда пострадавшая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
 
«В результате ДТП пострадавшая 59-летняя женщина-пешеход госпитализирована с различными травмами», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:37 +1
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