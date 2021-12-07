Очевидцы о трагедии на ул. Металлургов: женщина десять минут бродила по трамвайным путям

Сейчас правоохранители устанавливают, имелись ли у погибшей под трамваем женщины психические отклонения.

Очевидцы вчерашней трагедии на ул. Металлургов рассказали, что попавшая под трамвай тулячка около десяти минут ходила по трамвайным путям, после чего ее переехал трамвай. Кроме того, есть веские основания считать, что женщина могла прыгнуть в сторону приближающегося к ней в вагона.

Водитель применил экстренное торможение, но избежать наезда было уже невозможно.

По информации источника Myslo, при осмотре трамвая на лобовом стекле было обнаружено повреждение, которое на 30−60 см выше уровня головы погибшей (ее рост примерно 170 см, повреждение — примерно на уровне 2 метров).

Уголовное дело по факту происшествия на данный момент не возбуждено. Сейчас правоохранители устанавливают, имелись ли у женщины психические отклонения.

Напомним, трагедия произошла днем 6 декабря, в районе остановки «Улица Чаплыгина». Погибшей было 38 лет.