В Тульской области пропали двое мужчин

32-летний житель пос. Ленинский Евгений Ковалгин ушёл из дома 2 декабря и не вернулся. Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза серо-голубые.

Особые приметы: есть татуировки. Одежда: чёрная удлиненная куртка, серая толстовка, синие джинсы, чёрные кроссовки с малиновыми вставками.

74-летний Лев Николаевич Ермаков может находиться в Дубне или Туле, он не выходит на связь с близкими с 5 декабря. Мужчина мог потерять память. Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы седые короткие. Одежда: черная куртка-пуховик, серые штаны, серая шапка.