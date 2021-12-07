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В Тульской области пропали двое мужчин

В Тульской области пропали двое мужчин

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках.

32-летний житель пос. Ленинский Евгений Ковалгин ушёл из дома 2 декабря и не вернулся. Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза серо-голубые.

Особые приметы: есть татуировки. Одежда: чёрная удлиненная куртка, серая толстовка, синие джинсы, чёрные кроссовки с малиновыми вставками.

74-летний Лев Николаевич Ермаков может находиться в Дубне или Туле, он не выходит на связь с близкими с 5 декабря. Мужчина мог потерять память. Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы седые короткие. Одежда: черная куртка-пуховик, серые штаны, серая шапка.

Видели кого-то из них? Звоните по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:50 0
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