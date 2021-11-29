новости
новости
Регистрация
Ефремовец зарубил знакомого топором: тот приставал к его подруге
Фото из архива Myslo.

Ефремовец зарубил знакомого топором: тот приставал к его подруге

Уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины находится в завершающей стадии.

В Ефремове 47-летний Анатолий Фирсов обвиняется в убийстве. Уголовное дело в отношении мужчины находится в суде в завершающей стадии.
 
Напомним, 30 августа обвиняемый, его 32-летний знакомый и 56-летняя подруга распивали алкоголь. В какой-то момент женщина уснула, а Фирсов вышел из комнаты. Когда он вернулся, он увидел знакомого, который прилёг рядом с женщиной и предложил Фирсову не мешать им. Мужчины поругались и обвиняемый нанёс потерпевшему не менее 10 ударов топором. 4 из них пришлись в шею 32-летнего мужчины.
 
По данной статье Фирсову грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.
Артем Жильцов
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 15:29 +3
Другие статьи по темам
Прочее
убийствокриминалЕфремовуголовное делопроисшествия
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Часы в соцсетях и десятки уведомлений: эксперты рассказали, что поможет реже отвлекаться на смартфон
Часы в соцсетях и десятки уведомлений: эксперты рассказали, что поможет реже отвлекаться на смартфон
Заболеваемость ОРВИ в Туле вдвое выше эпидпорога
Заболеваемость ОРВИ в Туле вдвое выше эпидпорога
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.