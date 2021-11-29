Фото из архива Myslo.
Ефремовец зарубил знакомого топором: тот приставал к его подруге
Уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины находится в завершающей стадии.
В Ефремове 47-летний Анатолий Фирсов обвиняется в убийстве. Уголовное дело в отношении мужчины находится в суде в завершающей стадии.
Напомним, 30 августа обвиняемый, его 32-летний знакомый и 56-летняя подруга распивали алкоголь. В какой-то момент женщина уснула, а Фирсов вышел из комнаты. Когда он вернулся, он увидел знакомого, который прилёг рядом с женщиной и предложил Фирсову не мешать им. Мужчины поругались и обвиняемый нанёс потерпевшему не менее 10 ударов топором. 4 из них пришлись в шею 32-летнего мужчины.
По данной статье Фирсову грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.
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