Ефремовец зарубил знакомого топором: тот приставал к его подруге

Фото из архива Myslo.

Уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины находится в завершающей стадии.

В Ефремове 47-летний Анатолий Фирсов обвиняется в убийстве. Уголовное дело в отношении мужчины находится в суде в завершающей стадии.

Напомним, 30 августа обвиняемый, его 32-летний знакомый и 56-летняя подруга распивали алкоголь. В какой-то момент женщина уснула, а Фирсов вышел из комнаты. Когда он вернулся, он увидел знакомого, который прилёг рядом с женщиной и предложил Фирсову не мешать им. Мужчины поругались и обвиняемый нанёс потерпевшему не менее 10 ударов топором. 4 из них пришлись в шею 32-летнего мужчины.