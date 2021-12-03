В Чернском районе водитель грузовика устроила массовое ДТП

Накануне днем на 299-м километре автодороги М-2 «Крым» (Чернский район, деревня Долматово) произошло массовое ДТП. Пострадали 49-летняя и 45-летняя женщины, а также 52-летний мужчина, которые находились в автомобиле Hyundai Grand Starex.

По предварительной информации, автоаварию спровоцировала 35-летняя водитель Iveco Stralis с полуприцепом «МАЗ». Предполагается, что женщина совершила выезд на полосу встречного движения, где сначала врезалась в Hyundai Grand Starex, а затем совершила попутное столкновение со Scania G4X200. За рулем последнего находился 34-летний водитель.