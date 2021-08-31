Житель Ефремова убил собутыльника топором

Злоумышленник задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

В одном из домов Ефремова было найдено тело мужчины со множественными ранами головы. По факту случившегося сотрудниками СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В ходе проведения следственных действий и оперативных мероприятий подозреваемый был установлен – им оказался 47-летний знакомый погибшего.

По данным следствия, 30 августа преступник и жертва распивали спиртное. Между ними возник конфликт, злоумышленник схватил топор и набросился на собутыльника. От полученных повреждений тот скончался на месте происшествия.

Задержанный помещен в изолятор временного содержания, готовится ходатайство о заключении его под стражу. Расследование продолжается.