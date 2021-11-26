В Кимовске благоустроен Центральный парк культуры и отдыха

Создание комфортных условия для проживания и отдыха на всей территории Тульской области – одна из главных задач правительства региона.

В Кимовском районе в этом году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» проведена большая работа.

В частности, благоустроены Центральный парк культуры и отдыха и сквер памяти ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. В районном центре благоустроено 13 дворов, также в порядок приведены три двора в поселке Епифань и два – в поселке Новольвовск.

Евгений Захаров — В центральной точке парка появилась фотозона «Я люблю мой Кимовск», которая является авторской работой Крюковой Татьяны Геннадьевны. Помимо арт-объекта на площадке установлены скамьи-парклеты с навесами и подсветкой. Завершено оформление центральных входов в парк – на арках выполнено название парка, подсветка. Продолжено освещение территории и вдоль одной из аллей установлены современные энергосберегающие фонари. На железобетонных постаментах размещены 2 теннисных и 2 шахматных стола из архитектурного бетона. Обустроена и прилегающая к парку территория – тротуары по ул. Белинского асфальтированы. С участием школьников, неравнодушных жителей и предпринимателей высажено более 300 деревьев. Благоустройство парка будет продолжено, — рассказал глава администрации Кимовского района Евгений Захаров.

Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» кимовчане и гости города снова могут гулять, отдыхать и заниматься спортом в Центральном парке.

Сквер памяти ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС оказался в программе благоустройства по итогам рейтингового голосования. Он находится в центре города и соединяет центральные улицы.

В этом году в сквере удалили аварийные деревья, установили входные стелы, информационный стенд, посадили живую изгородь, оборудовали тротуарные дорожки, смонтировали освещение, установили скамейки и урны. Рядом со сквером появилась парковка.

В 2021 году разработана концепция благоустройства пешеходной зоны по улице Мичурина. В следующем году в Кимовске начнется реализация проекта «КИМ – территория нового поколения».

Один этап проекта будет реализован в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На ул. Мичурина обустроят пешеходный тротуар с качелями, зонами отдыха, двориками и стендами с историей города.

Второй этап проекта будет реализован в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, победителем которого в 2021 году стал Кимовский район. Будут благоустроены сквер трудовой славы и участок пешеходного тротуара по ул. Мичурина, отреставрирована водонапорная башня. Там появятся арт-пространство «Музей водонапорных башен мира», зоны «История города» и игровая зона «Шахтерское дело».

В результате к концу следующего года в центре города должно сформироваться благоустроенное комфортное общественное пространство.