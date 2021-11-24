Проверено на себе: как туляков «разводят» при сдаче квартир

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«За два часа два мошенника позвонили!»: туляк пытался сдать квартиру, но едва не лишился денег. Myslo проверил информацию.

Если бы вам нужно было снять квартиру в Туле на долгий срок, вы бы стали перечислять владельцу предоплату не глядя, и даже не видя самого жилья? То-то же. А некоторых это ничуть не смущает. Ведь речь идет о мошенниках, пытающихся получить доступ к вашим банковским счетам.

— Сегодня дал объявление о сдаче квартиры, — рассказывает туляк по имени Юрий. — За 2 часа позвонили два мошенника с разных номеров! Сценарии как под копирку: «сами не местные, будем у вас работать, приеду с женой, без в/п, детей и собак. Квартира уже заранее устраивает, давай пришлю предоплату». Просит номер карты, затем мне приходит смс о попытке войти в онлайн-банк, код такой-то. Мошенник просит сообщить код, якобы для печати чека. В разговоре ведут, предельно настойчивы, спешат, торопят.

Звонили с двух номеров: +7−950−802−73−61 и +7−980−346−51−79.

Первый — парень лет 25, судя по голосу, второй — взрослый мужик. Но и сценарий беседы, и интонация одинаковые. Будьте осторожны, развод на каждом шагу!

Корреспонденты Myslo решили пообщаться с мошенниками. Один номер оказался из Липецкой области, второй — из Воронежа. И все хотят снять в Туле квартиру. Ну-ну.

Позвонили по первому из номеров. Представились Мариной. Зашли максимально нагло:

«Добрый день, мне ваш телефон дали, сказали что вы квартиру хотите снять. У меня есть „двушка“ на Кутузова, второй этаж, с мебелью. Подойдет?»

Мужчину, который представился Виктором, ничего не смущало: ни то, что он квартиру в глаза не видел, ни даже отсутствие самого объявления о сдаче. Кто передал его номер, кому, зачем — все это оказалось неважным.

Виктор затянул уже известную нам песню:

«10 декабря приеду в Тулу на два года работать, с женой, без детей и животных, квартира нам подходит, все хорошо, хочу заключить долгосрочный договор, давайте внесу предоплату, чтобы она осталась за мной».

Объяснил, что нужна только карта банка Тинькофф, но перечислять он будет со счета, поэтому нужно быть с ним на связи, пока он будет осуществлять перевод. Классика. Пришлось соврать, что карта Тинькофф есть у подруги, мол, я ее предупрежу.

«Назовите номер карты, так… Сейчас вам придет смс, мне вот уже пришло, смотрите, сейчас вам поступит предоплата. Я вас назову свой код, он придет вам в смс, это код от моего онлайн-банка. Только пожалуйста, удалите его потом, ладно? Мне Марина говорила, что на вас можно положиться… Вы ведь удалите?»

Нахальный Виктор еще и обидеться успел:

«Вы что, не верите мне? Я ж не мошенник какой-то, не прошу у вас логин, пароль, три задние цифры...»

Нет, Виктор, конечно нет. Как мы могли подумать такое.

Как и ожидалось, никакая квартира Виктору была не нужна. Ему нужен был только код из нашей смски. И как только прозвучала фраза «Зачем вы меня обманываете?», Виктор потерял к нашей квартире интерес и бросил трубку.

Вот как он нас разводил:

Что примечательно, телефоны этих арендаторов включены и работают, по ним снимают трубку, общаются. Полиции, как говорится, на заметку!

Будьте максимально бдительны при общении с неизвестными телефонными собеседниками.