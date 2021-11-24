Все районы Новомосковска остались без воды

Фото: nmosk.ru

Это связано с заменой трубы в районе очистных сооружений АО «НАК «Азот».

В Новомосковске проводятся работы по замене участка магистрального водовода ДУ-400 протяженностью 120 метров в районе очистных сооружений АО «НАК «Азот».

С 8.000 до 20.00 24 ноября во всех районах города будет отсутствовать водоснабжение на верхних этажах в многоквартирных жилых домах. В течение следующих двух дней возможно ухудшение качества воды.