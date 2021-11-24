новости
новости
Регистрация
Все районы Новомосковска остались без воды
Фото: nmosk.ru

Все районы Новомосковска остались без воды

Это связано с заменой трубы в районе очистных сооружений АО «НАК «Азот».

В Новомосковске проводятся работы по замене участка магистрального водовода ДУ-400 протяженностью 120 метров в районе очистных сооружений АО «НАК «Азот».

С 8.000 до 20.00 24 ноября во всех районах города будет отсутствовать водоснабжение на верхних этажах в многоквартирных жилых домах. В течение следующих двух дней возможно ухудшение качества воды.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 18:30 +1
Другие статьи по темам
Событие
нет водызамена трубыремонтные работыотключили воду
Место
Новомосковск
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Проверено на себе: как туляков «разводят» при сдаче квартир
Проверено на себе: как туляков «разводят» при сдаче квартир
Тульские предприниматели получат до 50 тысяч рублей на компенсацию убытков от нерабочих дней
Тульские предприниматели получат до 50 тысяч рублей на компенсацию убытков от нерабочих дней
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.