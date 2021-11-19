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В Туле продавец супермаркета украл из кассы 10 тысяч рублей
Фото: ria.ru

В Туле продавец супермаркета украл из кассы 10 тысяч рублей

Хищение попало на камеры видеонаблюдения.

Тульские полицейские установили подозреваемого в краже. В дежурную часть поступило заявление от охранника магазина, расположенного на ул. Каминского. Мужчина рассказал, что из кассы торговой точки были украдены 10 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, одной из версий стала причастность к краже сотрудников магазина. Записи с камер видеонаблюдения подтвердили догадку сыщиков.

Деньги из кассового аппарата забрал 21-летний продавец. Он был задержан, украденные купюры обнаружены и изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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