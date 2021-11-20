новости
новости
Регистрация
В центре Тулы река Воронка покрылась масляными пятнами

В центре Тулы река Воронка покрылась масляными пятнами

В ситуации разбирается природоохранная прокуратура.

Туляки прислали в редакцию Myslo фотографии, сделанные в самом центре города – на Красноармейском проспекте, рядом с Московским вокзалом. На поверхности воды в Воронке образовалась масляная плёнка с характерным химическим запахом.

Аналогичные фотографии появились в соцсетях. Ситуацией заинтересовалась природоохранная прокуратура. В ходе проверки специалистами министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, ФГБУ «Тульский ЦСМ» были отобраны пробы воды.

По результатам исследований будут приняты меры прокурорского реагирования, а виновные лица понесут предусмотренную законом ответственность.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 13:10 0
Другие статьи по темам
Событие
природоохранная прокуратуразагрязнение рекимасляная пленкапроверка
Место
Туларека Воронка
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле продавец супермаркета украл из кассы 10 тысяч рублей
В Туле продавец супермаркета украл из кассы 10 тысяч рублей
Курение убивает: в Заречье мужчина погиб из-за непотушенной сигареты
Курение убивает: в Заречье мужчина погиб из-за непотушенной сигареты
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.