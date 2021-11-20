В центре Тулы река Воронка покрылась масляными пятнами

Туляки прислали в редакцию Myslo фотографии, сделанные в самом центре города – на Красноармейском проспекте, рядом с Московским вокзалом. На поверхности воды в Воронке образовалась масляная плёнка с характерным химическим запахом.

Аналогичные фотографии появились в соцсетях. Ситуацией заинтересовалась природоохранная прокуратура. В ходе проверки специалистами министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, ФГБУ «Тульский ЦСМ» были отобраны пробы воды.

По результатам исследований будут приняты меры прокурорского реагирования, а виновные лица понесут предусмотренную законом ответственность.