В центре Тулы река Воронка покрылась масляными пятнами
В ситуации разбирается природоохранная прокуратура.
Туляки прислали в редакцию Myslo фотографии, сделанные в самом центре города – на Красноармейском проспекте, рядом с Московским вокзалом. На поверхности воды в Воронке образовалась масляная плёнка с характерным химическим запахом.
Аналогичные фотографии появились в соцсетях. Ситуацией заинтересовалась природоохранная прокуратура. В ходе проверки специалистами министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, ФГБУ «Тульский ЦСМ» были отобраны пробы воды.
По результатам исследований будут приняты меры прокурорского реагирования, а виновные лица понесут предусмотренную законом ответственность.
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