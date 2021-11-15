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Телефонные мошенники убедили туляка продать квартиру, машину и взять два кредита
Изображение B_A с сайта Pixabay

Телефонные мошенники убедили туляка продать квартиру, машину и взять два кредита

Мужчина перевел преступникам почти 7 млн рублей.

По данным полиции региона, в Тульской области продолжают фиксировать факты телефонных мошенничеств. За минувшие выходные заявления о преступлениях написали 11 человек, у которых похитили 9 млн 173 тысячи рублей.
 
Одной из жертв стал 39-летний житель города Тулы. По телефону, под предлогом прекращения «несанкционированных операций» с его деньгами, мошенники убедили мужчину оформить два кредита, а также продать квартиру и автомобиль.
 
«Впоследствии деньги были переведены на так называемый «защищенный счет». Сумма ущерба составила 6 миллионов 904 тысячи 800 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:57 0
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