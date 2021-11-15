новости
новости
Регистрация
Полиция рассказала подробности нападения на больницу в Новомосковске

Полиция рассказала подробности нападения на больницу в Новомосковске

По данным правоохранителей, в инциденте участвовали четыре человека, но закон нарушили только двое.

Как сообщили в региональном УМВД, сообщение о скандале в ГУЗ «Новомосковская клиническая больница» поступило в местную дежурную часть в 21.00. На адрес сразу же направили наряд патрульно-постовой службы.
 
На месте выяснилось, что около 20.00 в реанимации скончался 29-летний мужчина. Примерно через час в больницу пришли четверо родственников умершего. Один из них умышленно повредил три двери и разбил стационарный телефон.
 
Сотрудники полиции задержали и доставили в ОМВД России по городу Новомосковску 38-летнего мужчину. По результатам разбирательства в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).
 
«Еще один участник инцидента 1984 г. р. привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.17 КоАП РФ за самовольное проникновение на охраняемый объект. В действиях остальных состава правонарушений не установлено. Оба задержанных раскаялись в содеянном», — отметили в УМВД.
 
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 14:12 +1
Другие статьи по темам
Событие
вандалпроисшествия
Место
НовомосковскТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Просто выкопали ямы и залили цементом»: туляки жалуются на новую спортивную площадку возле школы
«Просто выкопали ямы и залили цементом»: туляки жалуются на новую спортивную площадку возле школы
Телефонные мошенники убедили туляка продать квартиру, машину и взять два кредита
Телефонные мошенники убедили туляка продать квартиру, машину и взять два кредита
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.