Полиция рассказала подробности нападения на больницу в Новомосковске

По данным правоохранителей, в инциденте участвовали четыре человека, но закон нарушили только двое.

Как сообщили в региональном УМВД, сообщение о скандале в ГУЗ «Новомосковская клиническая больница» поступило в местную дежурную часть в 21.00. На адрес сразу же направили наряд патрульно-постовой службы.

На месте выяснилось, что около 20.00 в реанимации скончался 29-летний мужчина. Примерно через час в больницу пришли четверо родственников умершего. Один из них умышленно повредил три двери и разбил стационарный телефон.

Сотрудники полиции задержали и доставили в ОМВД России по городу Новомосковску 38-летнего мужчину. По результатам разбирательства в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).

«Еще один участник инцидента 1984 г. р. привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.17 КоАП РФ за самовольное проникновение на охраняемый объект. В действиях остальных состава правонарушений не установлено. Оба задержанных раскаялись в содеянном», — отметили в УМВД.