В Новомосковске мужчина перевернулся на квадроцикле: видео

Кадр из видео.

Видео ДТП появилось в местном паблике «Автоканал Новомосковск». На видео мужчина на квадроцикле неудачно вошел в поворот и перевернулся.

Под постом в паблике разгорелись споры по поводу причины аварии. Люди предположили, что после мойки у квадрика отказали тормоза. По некоторым данным, мужчина серьезно не пострадал.