Кадр из видео.
В Новомосковске мужчина перевернулся на квадроцикле: видео
Очевидец заснял аварию на пересечении улиц Куйбышева и Трудовые резервы.
Видео ДТП появилось в местном паблике «Автоканал Новомосковск». На видео мужчина на квадроцикле неудачно вошел в поворот и перевернулся.
Под постом в паблике разгорелись споры по поводу причины аварии. Люди предположили, что после мойки у квадрика отказали тормоза. По некоторым данным, мужчина серьезно не пострадал.
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